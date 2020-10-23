Неудача Зари в Англии, перенос матча Шахтера и тест Роналду. Главные новости за 22 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Поражение луганской "Зари" в первом туре группового раунда Лиги Европы и подробности матчей с участием донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Беседина в общую группу "Динамо", кадровый кризис "Манчестер Сити" и информация касательно камбэка Криштиану Роналду после коронавируса? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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