Неудача Зари в Англии, перенос матча Шахтера и тест Роналду. Главные новости за 22 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Поражение луганской "Зари" в первом туре группового раунда Лиги Европы и подробности матчей с участием донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Беседина в общую группу "Динамо", кадровый кризис "Манчестер Сити" и информация касательно камбэка Криштиану Роналду после коронавируса? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.