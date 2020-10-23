23 октября в мире футбола: легендарному Пеле исполняется 80, Ярмоленко – 31 год
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Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года. Украинский футболист, полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" и национальной сборной Украины – по количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко.
Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины в составе киевского "Динамо", дважды брал Кубок страны и три раза выигрывал Суперкубок Украины вместе с киевлянами.
Также 23 октября празднует свой День рождения один из лучших игроков в истории мирового футбола – Пеле исполняется 80 лет. Он выступал за сборную Бразилии, "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". "Король футбола" сыграл 92 матча и забил 77 голов в составе своей национальной команды. Также добавим, что Пеле – трехкратный чемпион мира.
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