"Хочется, чтобы было больше Леоненко". Денисов анонсировал запуск канала Великий футбол на YouTube

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал об изменениях, которые произойдут в программе "Великий футбол", которая в ближайшее время будет выходить и на YouTube.

– Получив возможности самим развивать YouTube-направление, мы приняли решение вывести в отдельный канал Великий Футбол. Нам точно мало только того, что мы делаем по воскресеньям. У нас достаточный потенциал, чтобы на еженедельной основе насыщать этот канал различными интересными материалами. Кроме программы и интервью, туда войдут эксклюзивы, которые не попали в телевизионный эфир. В принципе, на YouTube-канале мы можем делать больше, чем в телевизионном эфире. Поэтому какие-то интервью будут весьма острыми в оценках и высказываниях. Для этого канала будут созданы отдельные рубрики с участием экспертов и журналистов канала. Соответственно, Великий Футбол теперь будет жить не от воскресенья до воскресенья, а и ежедневно в YouTube. Начиная этот проект уже в ближайшее воскресенье, 25 октября, в качестве исключительного случая, мы сделаем прямой эфир, как на телеканале, так и в YouTube в 21:20.

К слову, ближайшая программа выйдет в новой айдентике – мы сделали ребрендинг. Мы выйдем в новых цветах, с новой эмблемой. Как теперь будет выглядеть логотип, графика и визуальное оформление – увидите уже в ближайшее воскресенье, 25 октября.

– Расскажите немного детальнее об отдельных рубриках?

– Мы запустим отдельную рубрику с Витей Леоненко. Точно хочется, чтобы его было больше. И сам Леоненко этого хочет, ему мало лишь воскресенья. Уверен, его землевыжигающие комментарии не только по воскресеньям, но и среди недели, точно будут добавлять трафика в ленту новостей всех сайтов.

Появится рубрика Денисов Time. Раз в неделю или раз в две недели на YouTube-канале Великий Футбол будет живой стрим, где я буду отвечать на вопросы. Они будут касаться как футбола, так и телеканала. Уже в следующую пятницу, 30 октября, в 15:00 смотрите первый Денисов Time. Отвечу на наиболее насущные вопросы и разыграю приз.

Будут рубрики и у Славы Шевчука, у Миши Метревели. А через несколько месяцев появится авторский проект Владимира Крамара.