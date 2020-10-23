Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ноябрьские матчи олимпийской сборной Бразилии

Три игрока " Шахтера " – Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ближайшие матчи олимпийской сборной Бразилии (U-23).

Бразильская команда в ноябре запланировала два товарищеских поединка – с Саудовской Аравией и Египтом, которые состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Напомним, что Додо сыграл за олимпийскую сборную Бразилии два матча, Майкон – три, а для Маркоса Антонио, который ранее играл за сборную U-20, это будет дебютный вызов.

Также отметим, что сборная Бразилии уже квалифицировалась на Олимпийские игры-2020, которые пройдут летом следующего года в Токио.