Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ноябрьские матчи олимпийской сборной Бразилии
Маркос Антонио может дебютировать за данную команду
Три игрока "
Бразильская команда в ноябре запланировала два товарищеских поединка – с Саудовской Аравией и Египтом, которые состоятся 13 и 16 ноября соответственно.
Напомним, что Додо сыграл за олимпийскую сборную Бразилии два матча, Майкон – три, а для Маркоса Антонио, который ранее играл за сборную U-20, это будет дебютный вызов.
Также отметим, что сборная Бразилии уже квалифицировалась на Олимпийские игры-2020, которые пройдут летом следующего года в Токио.
OS NOMES DA SELEÇÃO OLÍMPICA! Estes foram os escolhidos por Jardine para defender a Seleção Olímpica, que enfrentará as equipes sub-23 de Arábia Saudita e Egito nos dias 13 e 16 de novembro, respectivamente. pic.twitter.com/DLxiwDdDdN— Esporte Interativo (de ????) (@Esp_Interativo) October 23, 2020
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