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Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ноябрьские матчи олимпийской сборной Бразилии

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Маркос Антонио может дебютировать за данную команду

Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ноябрьские матчи олимпийской сборной Бразилии
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Три игрока "Шахтера" – Додо, Майкон и Маркос Антонио вызваны на ближайшие матчи олимпийской сборной Бразилии (U-23).

Бразильская команда в ноябре запланировала два товарищеских поединка – с Саудовской Аравией и Египтом, которые состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Напомним, что Додо сыграл за олимпийскую сборную Бразилии два матча, Майкон – три, а для Маркоса Антонио, который ранее играл за сборную U-20, это будет дебютный вызов.

Также отметим, что сборная Бразилии уже квалифицировалась на Олимпийские игры-2020, которые пройдут летом следующего года в Токио.

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В статье: Майкон Бразилия (U-23) Шахтер (Донецк) Додо Маркос Антонио
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