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На удаче. Женская сборная Украины обыграла Ирландию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022

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Ирландки были лучше, но победили украинки

На удаче. Женская сборная Украины обыграла Ирландию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022
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23 октября женская сборная Украины на Оболонь Арене провела свой 6-й матч в отборочной группе к Евро-2022 против сборной Ирландии.

Ирландки выглядели поинтереснее, но в середине первого тайма забили курьезный автогол, не реализовали пенальти и еще пару убойных моментов.

Во втором тайме ирландки продолжали атаковать, но украинки, сконцентрировавшись на обороне, все-таки дотянули матч до победы.

1:0 - одержав победу над Ирландией, сборная Украины продолжает идти на 3-м месте в группе и преследовать тех же ирландок (отставание в 4 очка и 1 матч в запасе), чтобы попытаться зацепиться за 2-е место, которое дает место на игры плей-офф.

Отметим, что свой следующий матч подопечные Натальи Зинченко сыграют 27 октября против Греции в афинах.

Украина – Ирландия 1:0

Гол: О֜Горман (25, автогол)

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В статье: Женская сборная Украины
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