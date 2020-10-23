На удаче. Женская сборная Украины обыграла Ирландию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022
Ирландки были лучше, но победили украинки
23 октября женская сборная Украины на Оболонь Арене провела свой 6-й матч в отборочной группе к Евро-2022 против сборной Ирландии.
Ирландки выглядели поинтереснее, но в середине первого тайма забили курьезный автогол, не реализовали пенальти и еще пару убойных моментов.
Во втором тайме ирландки продолжали атаковать, но украинки, сконцентрировавшись на обороне, все-таки дотянули матч до победы.
1:0 - одержав победу над Ирландией, сборная Украины продолжает идти на 3-м месте в группе и преследовать тех же ирландок (отставание в 4 очка и 1 матч в запасе), чтобы попытаться зацепиться за 2-е место, которое дает место на игры плей-офф.
Отметим, что свой следующий матч подопечные Натальи Зинченко сыграют 27 октября против Греции в афинах.
Украина – Ирландия 1:0
Гол: О֜Горман (25, автогол)
Популярное сейчас
- Вторая лига. Металл впервые теряет очки, Карпаты играют по-разному - обзор пятничных игр 8-го тура
- Один из героев победы Шахтера над Реалом мог оказаться в Минае
- Лопес вышел на бой с Ломаченко с тремя травмами
- Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО