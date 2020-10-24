Победа женской сборной, проблемы Зидана, первая осечка Металла. Главные новости за 23 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23 октября

Матч состоялся в рамках отбора к Евро. Сине-желтые заставили ошибиться игрока соперника в первом тайме, которая срезала мяч в собственные ворота. Ирландки при этом не реализовали пенальти и не использовали несколько других моментов. В итоге - 1:0 в пользу Украины, которая в группе идет третьей. Отставание от Ирландии составляет четыре очка, при этом у Украины есть игра в запасе. Следующий матч команда Натальи Зинченко сыграет с Грецией.

Ряд лидеров Шахтера вернулись в общую группу

Сегодня в центральном матче седьмого тура УПЛ горняки сыграют с "Ворсклой". В составе "Шахтера" смогут сыграть Тайсон, Степаненко, Патрик, Матвиенко и Болбат, которые пропускали предыдущие матчи из-за коронавируса. Также вылечился главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов.

Бывший генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов сообщил, что в "Заре" до сих пор есть задолженность по зарплате, которая уже насчитывает четыре месяца. Рафаилов при этом делает прогноз, что если у клуба не появится новый инвестор, то "Зарю" ожидает печальное будущее.

Харьковский "Металл" прервал свою серию, которая насчитывала семь побед подряд. Команда Александра Кучера не смогла обыграть "Энергию" из Новой Каховки. Все закончилось ничьей 0:0, хотя у харьковчан был прекрасный шанс забить, но Лозовой не реализовал пенальти. "Карпаты" тем временем проиграли дублю "Волыни" 0:4, а "Таврия" сыграла вничью 2:2 с черкасским "Днепром".

Сразу два авторитетных издания сообщают, что в ближайшее время "Реал" может сменить тренера. Французская L`Equipe утверждает, что судьбу Зинедина Зидана определит ближайшие два матча - против "Барселоны" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. По информации Onde Cero, мадридский клуб даже вступил в переговоры с Маурисио Поччетино. Это издание, впрочем, отмечает, что до нового года клуб не будет принимать решений по французу, если тот сам не захочет уйти. При этом в команде убеждены, что Зидан не будет держаться за кресло в случае дальнейших неудач.

Бирмингемцы стартовали в АПЛ с четырех побед подряд, одна из которых со счетом 7:2 над "Ливерпулем". Однако в матче с "Лидсом" "Астон Вилла" провалилась. Команда Марсело Бьелсы забила три безответных мяча, хет-трик на счету Бамфорда. Таким образом, "Лидс" поднялся на третью строчку в турнирной таблице. "Астон Вилла" - вторая, опережает "Юнайтед" на два очка, при этом имеет на одну игру меньше.

Близок к первому поражению в сезоне был "Сассуоло", который очень сильно начал чемпионат. Команда де Дзерби уступала "Торино" 0:1 и 1:3, но на 84-й и 85-й сумела забить дважды и спасти ничью. Таким образом, после пяти сыгранных матчей у "Сассуоло" 11 баллов, "Милан" имеет максимум - 12 и игру в запасе. Третьей идет "Аталанта", которая сегодня сыграет с "Сампдорией".