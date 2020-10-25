Ничья Шахтера, лидерство Динамо, поражение Барселоны. Главные новости за 24 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 24 октября

Центральный матч седьмого тура Чемпионата Украины состоялся в Киеве, где "Шахтер" принимал команду Юрия Максимова. Уже на седьмой минуте Владислав Кулач открыл счет, запрессинговав Валерия Бондаря. "Шахтер" отыгрался усилиями Манора Соломона на 33-й, а в начале второго тайма Альюн оставил полтавчан в меньшинстве, заработав вторую желтую. Впрочем, играя вдесятером, "Ворскла" отстояла ничью, которая позволила ей остаться на втором месте.

Команду Луческу встречалась с "Александрией". Уже на первой минуте Денис Попов забил Юрию Панькиву, вернувшемуся в рамку после коронанавируса. Однако стремительное начало не имело продолжение - игра так и завершилась со счетом 1:0. Еще одним событием, достойным упоминания, стало удаление Николая Шапаренко перед финальным свистком. Таким образом, "Динамо" оторвалось от "Ворсклы" на два очка, а от "Шахтера" уже на четыре.

Черниговцы получили три очка в игре с "Олимпиком". Героем встречи стал 20-летний Илья Шевцов, который забил сам и отдал результативную передачу на Тотовицкого. "Десна" победила 2:0 и поднялась на четвертое место. "Днепр-1" одолел главного аутсайдера лиги "Львов" со счетом 3:1. В составе команды Йовичевича отличились Когут, Довбык и Чичиков. Наставник львовян Георгий Цецадзе после игры подал в отставку.

Наставник сборной Украины вызвал девять игроков "Шахтера", десять игроков "Динамо", 12 легионеров и одного представителя "Десны" (Ефима Коноплю). Среди 32-х игроков есть новичок - Виктор Корниенко, который эффективно заменил Исмаили на левом фланге обороны "Шахтера". Напомним, что сборная Украины в ноябре сыграет товарищеский поединок с Польшей, а также матчи Лиги Наций с Германией и Швейцарией.

Поражение от "Шахтера" мобилизовало "Реал" - он провел принципиальный матч против каталонцев максимально собранно и дисциплинированно. Уже на 5-й минуте Вальверде открыл счет с паса Бензема, однако "Барселона" ответила мгновенно голом Ансу Фати. Решающим эпизодом в игре стал пенальти, назначенный за фол на Рамосе после помощи VAR. Сам Серхио его реализовал, а под конец игры Лука Модрич поставил точку - 1:3 в пользу "Реала", который отрывается от "Барселоны" на шесть очков на старте сезона. Также отметим победу "Атлетико" над "Бетисом" (2:0), матрасники - вторые, но имеют на игру меньше, чем "Реал".

Горожане играли с "Вест Хэмом" и разошлись миром 1:1. На замену во втором тайме выходили Ярмоленко и Зинченко, но оба определяющего влияния на игру не имели. "Манчестер Сити" пока 12-й! Но МЮ еще ниже - на 15-м месте. В субботу команда Сульшера расписала скучную ничью с "Челси" - 0:0. Аристократы - шестые. "Ливерпуль", обыграв "Шеффилд" 2:1, догнали "Эвертон", который, правда, свой матч в туре - против "Саутгемптона" - сыграет сегодня.

Команда Гасперини проиграла второй матч подряд в Серии А. На этот раз бергамцы уступили на своем поле "Сампдории" со счетом 1: 3. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и заработал желтую карточку. "Аталанту" обошел в турнирной таблице "Интер", который одолел "Дженоа" 2:0. Серию из трех матчей без побед прервал "Лацио" - римляне обыграли "Болонью" 2:1.

В центре внимания в Германии было Рурское дерби, однако "Шальке", выдержав первый тайм, провалился во втором. "Боруссия" победила 3:0. "Бавария" расправилась с "Айнтрахтом" - 5:0, очередной хет-трик на свой счет записал Роберт Левандовски. "Лейпцигу" пришлось помучиться с "Гертой" - 2:1, именно быки лидируют в турнирной таблице, опережая "Баварию" на одно очко. Победил и соперник "Шахтера" в ЛЧ - "Боруссия" из Менхенгладбаха. Жеребцы одолели "Майнц" 3:2.