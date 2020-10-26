Победа Зари, поражение Эвертона и потеря Ювентуса. Главные новости за 25 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Мариуполь" и "Колос" теряют очки в матчах с новичками, "Заря" громит "Рух", но и это не все наши новости на сегодня. Капитуляция лидера Английской Премьер-лиги, победа обидчика луганской "Зари" в чемпионате, осечка туринского "Ювентуса" и остальные результаты Серии А, а также поединков чемпионата Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.