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Победа Зари, поражение Эвертона и потеря Ювентуса. Главные новости за 25 октября. Аудио

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Победа Зари, поражение Эвертона и потеря Ювентуса. Главные новости за 25 октября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазгром от Зари, поражение лидера АПЛ, осечка Ювентуса. Главные новости за 25 октября

"Мариуполь" и "Колос" теряют очки в матчах с новичками, "Заря" громит "Рух", но и это не все наши новости на сегодня. Капитуляция лидера Английской Премьер-лиги, победа обидчика луганской "Зари" в чемпионате, осечка туринского "Ювентуса" и остальные результаты Серии А, а также поединков чемпионата Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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