Шахтер ровнее других, лучший отрезок Луческу, чем болеет Минздрав. ТаТоТаке №186

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков разбирают на молекулы очередную потерю очков Шахтера в УПЛ, уверенную победу Динамо, беззубость Зари в матче с четырьмя голами и трескаются от злости от того, как Минздрав через украинский футбол реагирует на пандемию коронавируса.

Кроме того в выпуске - реакция на переход Поворознюка в "Верес", нешаблонное символическая сборная и очередной украинец в чемпионате Италии.