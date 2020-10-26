Шахтер ровнее других, лучший отрезок Луческу, чем болеет Минздрав. ТаТоТаке №186
Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков разбирают на молекулы очередную потерю очков Шахтера в УПЛ, уверенную победу Динамо, беззубость Зари в матче с четырьмя голами и трескаются от злости от того, как Минздрав через украинский футбол реагирует на пандемию коронавируса.
Кроме того в выпуске - реакция на переход Поворознюка в "Верес", нешаблонное символическая сборная и очередной украинец в чемпионате Италии.
- Шахтер поставил Ворсклу в позу
- Кулач - лучший в УПЛ
- Защита Шахтера - ха-ха-ха
- Корниенко - в сборной. Это ок?
- Ворскла - в лидерах. Почему?
- Главная проблема Максимова
- Судаков круче Тайсона
- Шахтер еще будет терять очки
- Динамо - топ-футбол в сезоне
- Коронавирус свалил Александрию
- Гармаш порвал Шапаренко
- Жерсон - не футболист, когда играет в нападении
- Странно, что Динамо выиграло так скромно
- Просим Шарана закрыть рот
- Мудрик и Шевцов поиздевались над Олимпиком
- Йовичевич влил жизнь в Днепр-1
- Вторая отставка в сезоне УПЛ
- Ингульцу коронавирус не помеха
- Дикая аномалия в Коваливке
- Парадокс: Заря без зубов, но забила 4
- Львовский футбол в стагнации
- Сенькив не понимает, как можно пускать людей на стадион
- Еще один украинец в Серии А
- Символическая сборная, которой вы не ждали
- Почему Поворознюк в Вересе - самовлюбленность
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Иско – игрокам Реала: Зидан меняет меня на 60-й минуте или даже в перерыве, а выпускает на поле на 80-й
- Игрок Шахтера прокомментировал свой дебютный вызов в команду Шевченко
- Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
- Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...