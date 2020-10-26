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Шахтер ровнее других, лучший отрезок Луческу, чем болеет Минздрав. ТаТоТаке №186

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Шахтер ровнее других, лучший отрезок Луческу, чем болеет Минздрав. ТаТоТаке №186
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков разбирают на молекулы очередную потерю очков Шахтера в УПЛ, уверенную победу Динамо, беззубость Зари в матче с четырьмя голами и трескаются от злости от того, как Минздрав через украинский футбол реагирует на пандемию коронавируса.

Кроме того в выпуске - реакция на переход Поворознюка в "Верес", нешаблонное символическая сборная и очередной украинец в чемпионате Италии.

  • Шахтер поставил Ворсклу в позу
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  • Корниенко - в сборной. Это ок?
  • Ворскла - в лидерах. Почему?
  • Главная проблема Максимова
  • Судаков круче Тайсона
  • Шахтер еще будет терять очки
  • Динамо - топ-футбол в сезоне
  • Коронавирус свалил Александрию
  • Гармаш порвал Шапаренко
  • Жерсон - не футболист, когда играет в нападении
  • Странно, что Динамо выиграло так скромно
  • Просим Шарана закрыть рот
  • Мудрик и Шевцов поиздевались над Олимпиком
  • Йовичевич влил жизнь в Днепр-1
  • Вторая отставка в сезоне УПЛ
  • Ингульцу коронавирус не помеха
  • Дикая аномалия в Коваливке
  • Парадокс: Заря без зубов, но забила 4
  • Львовский футбол в стагнации
  • Сенькив не понимает, как можно пускать людей на стадион
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  • Символическая сборная, которой вы не ждали
  • Почему Поворознюк в Вересе - самовлюбленность

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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