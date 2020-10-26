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Виктор Вацко возвращается к работе на ТК Футбол

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(1 голосов)

Комментатор возвращается

Виктор Вацко возвращается к работе на ТК Футбол
Новина українською

Украинский комментатор Виктор Вацко возобновляет свою карьеру та ТВ.

Телеканал "Футбол" анонсировал возвращение комментатора в свою команду. На каких матчах либо проектах будет работать специалист, пока что не сообщается.

Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.

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В статье: Виктор Вацко ТК Футбол
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
26.10.2020 в 21:04
Ну і хвала богам... Хоть один коментатор буде нормально коментувати збірну. А то ті унікуми таку ахінею несуть, шо слухати не хочеться...
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gwer (LWIW)
26.10.2020 в 21:03
Просрався
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Не чесний президент (Полтава)
26.10.2020 в 21:02
Не розкрутив...))
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ts0y (Чернигов)
26.10.2020 в 21:00
третье явление Вацка)
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