Виктор Вацко возвращается к работе на ТК Футбол
Комментатор возвращается
Украинский комментатор Виктор Вацко возобновляет свою карьеру та ТВ.
Телеканал "Футбол" анонсировал возвращение комментатора в свою команду. На каких матчах либо проектах будет работать специалист, пока что не сообщается.
Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
26.10.2020 в 21:04
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gwer (LWIW)
26.10.2020 в 21:03
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Не чесний президент (Полтава)
26.10.2020 в 21:02
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ts0y (Чернигов)
26.10.2020 в 21:00
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