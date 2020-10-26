Виктор Вацко возвращается к работе на ТК Футбол

Украинский комментатор Виктор Вацко возобновляет свою карьеру та ТВ.

Телеканал "Футбол" анонсировал возвращение комментатора в свою команду. На каких матчах либо проектах будет работать специалист, пока что не сообщается.

Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.