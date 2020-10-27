COVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола на понедельник, 26 октября

Миколенко и Бущан на карантине и не сыграют в среду в матче ЛЧ

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали тесты на коронавирус перед матчем Лиги Чемпионов против "Ференцвароша" и результаты неутешительные. Также положительный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Делегация "Динамо" отправилась в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке. С заявкой "Динамо" на матч можно ознакомиться тут .

Также COVID-19 обнаружили у украинского защитника Андерлехта

Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Сообщается, что болезнь проходит в легкой форме. "Андерлехт" сдавал плановый тест на COVID-19 после пятничного матча с "Кортрейком" (3:1), и тест украинца дал позитивный результат. Также вирус обнаружен и у одного сотрудника медперсонала клуба.

Ярослав Богунов дисквалифицирован на два года

Хавбек ФК "Львов" решением ФИФА отстранен от футбола за участие в договорном матче в 2017 году. Тогда он выступал за белорусский "Нафтан". Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Неожиданные результаты принес 9-й тур в Первой лиге

Лидер чемпионата "Черноморец" вдруг проиграл на своем поле "Ниве" Тернополь - 1:2. После этого матча отрыв "Горняк-Спорта" (вторая команда в турнирной таблице) от "Черноморца" сокращается всего до одного пункта, а "Нива" укрепляется в середине турнирной таблицы. Также большим сюрпризом стал разгром "Металлиста-1925" от "Горняка-Спорт" - 3:0 . Первое поражение у "Полесья" и первые очки набрал "Кристалл". Подробнее о матчах в Первой лиге читайте тут .

Боевой ничьей завершился последний матч 5-го тура Серии А

"Милан" три раза выходил вперед и трижды "Рома" отыгрывалась. Великолепный матч провели команды, "россонери" выглядели лучше, как всегда старался Ибрагимович - дубль на его счету. Но этого оказалось мало. Характер и неуступчивость проявили римляне, не сдавались и добыли необходимый результат. Итак: "Милан" остается на первом месте в турнирной таблице, "Рома" пока идет девятой.

В АПЛ состоялось два матча 6-го тура

В двух встречах Чемпионата Англии было забито в два раза меньше голов, чем в одном матче Серии А. "Брайтон" и "Вест Бромвич" обменялись голами в каждом из таймов и довольствовались ничьей, которая их вряд ли устроит - 1:1. А "Тоттенхэм" в конце гостевой встречи сломил сопротивление "Бернли", единственный гол Сон Мина после паса Кейна решил судьбу противостояния.

Также матчи Примеры и Бундеслиги сыграли в понедельник