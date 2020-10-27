  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 37 лет
В тренде

Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 37 лет

Общие новости
(3 голосов)

Первый после Бога?

Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 37 лет
Новина українською

Марко Девич родился 27 октября 1983 года в Белграде. Форвард сыграл 35 матчей за сборную Украины. Карьеру начинал в "Звездаре", после чего защищал цвета "Железника", "Радничков" и "Вождоваца".

Читайте такжеДень в истории. Семь лет назад Металлист обыграл Динамо и фактически выиграл серебро. ВИДЕО

Из Сербии в Украину Девич переехал в 2005 году в "Волынь". После двух сезонов в составе луцкой команды Марко присоединился к харьковскому "Металлисту", с которым ему удалось стать серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. В составе донецкого "Шахтера" форвард становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

После этапа с "горняками" нападающий ненадолго вернулся в "Металлист", после чего играл за "Рубин", "Ростов", "Вадуц", "Сабах" и "Вождовац". В этом году Марко повесил бутсы на гвоздь.

Девич – лучший бомбардир нашего первенства в сезоне 2007/08 (19 голов), член символического клуба бомбардиров имени Олега Блохина (138 мячей) и лучший бомбардир в истории "Металлиста" (98 голов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Девич Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...