Следуй за Jaguar с Favbet и Потапом
Компания Favbet объявляет о старте акции "Следуй за мечтой", где каждый желающий поборется за автомобиль Jaguar
Рутина - главный враг человечества. Она заставляет тебя делать так, как надо, а не так, как хочешь. Когда даже матчи Лиги чемпионов не в радость.
Поэтому Favbet объявляет войну рутине, осенней мгле и предлагает выиграть крутую тачку. О которой мечтал, на которой гонял в Need for speed и от которой неистовствовал в "Форсаж".
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