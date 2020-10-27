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Следуй за Jaguar с Favbet и Потапом

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Компания Favbet объявляет о старте акции "Следуй за мечтой", где каждый желающий поборется за автомобиль Jaguar

Следуй за Jaguar с Favbet и Потапом
Новина українською

Рутина - главный враг человечества. Она заставляет тебя делать так, как надо, а не так, как хочешь. Когда даже матчи Лиги чемпионов не в радость.

Поэтому Favbet объявляет войну рутине, осенней мгле и предлагает выиграть крутую тачку. О которой мечтал, на которой гонял в Need for speed и от которой неистовствовал в "Форсаж".

Зажигай футбольный евросезон и получай еженедельные подарки от Favbet. Каждая ставка от 100 гривен в любое событие - зачетный балл, чтобы попасть в Гранд-Финал с розыгрышем Jaguar в Киеве, где никто не останется без подарков.

Регистрируйся в акции здесь!

Проводник истории - Потап. Символ свободы, креатива и взрывной энергии. Присоединяйся к Favbet, иди за мечтой и выигрывай тачку!

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