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В шаге от мечты. Украинки разгромили гречанок и имеют все шансы выйти на Евро-2022

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Осталось обыграть аутсайдера и надеяться, что немки не сбавят темп

В шаге от мечты. Украинки разгромили гречанок и имеют все шансы выйти на Евро-2022
Новина українською

27 октября женская сборная Украины провела свой 7-й матч в отборочной группе к Евро-2022 против сборной Греции.

Украинки в Афинах без особых проблем со счетом 4:0 разгромили хозяек поля и продолжают борьбу за второе место в группе.

Теперь подопечным Натальи Зинченко нужно в декабрьском матче дома обыграть черногорок и надеяться, что немотивированные немки, которые уже обеспечили себе первое место в группе, не дадут себя обыграть ирландкам.

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Напомним, что в финальную стадию турнира квалифицируются три лучших обладателя вторых мест в группах, а оставшиеся три путевки в плей-оф разыграют еще 6 команд, которые заняли вторые места.

Греция - Украина 0:4

Голы: Панцулая (5), Кравец (29, 55), Кунина (83).

Украина: Санина, Петрик (Подольская, 74), Филенко (А. Воронина, 80), Калинина (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80), Кунина, Панцулая, Шматко, Андрущак, (Г. Воронина, 60), Химич, Кравец.

В шаге от мечты. Украинки разгромили гречанок и имеют все шансы выйти на Евро-2022 - изображение 1
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В статье: Женская сборная Украины
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
27.10.2020 в 20:52
Очередной шикарный матч, в исполнение наших девочек, удачи, верим в команду
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