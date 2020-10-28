Шахтер остановил Интер, Бартомеу подал в отставку. Главные новости за 27 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Горняки" остановили "Интер", Малиновский и Зинченко помогли своим клубам в их матчах Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Отставка президента каталонской "Барселоны" и жеребьевка 1/8 Кубка Украины, а также другие результаты дня в главном клубном европейском турнире. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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