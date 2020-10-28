Шовковский прошел в депутаты Киевсовета - СМИ
В рамках списка
Александр Шовковский, ассистент наставника национальной сборной Украины, в прошлом легендарный экс-голкипер "Динамо" и "сине-желтых", на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.
Выборы состоялись 25 октября. Сейчас продолжается подсчет голосов.
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Источник:Слово і Діло
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Комментарии (4)
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ПетроФ (Луцьк)
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