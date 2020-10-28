  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шовковский прошел в депутаты Киевсовета - СМИ
В тренде

Шовковский прошел в депутаты Киевсовета - СМИ

Общие новости
(2 голосов)

В рамках списка

Шовковский прошел в депутаты Киевсовета - СМИ
Новина українською

Александр Шовковский, ассистент наставника национальной сборной Украины, в прошлом легендарный экс-голкипер "Динамо" и "сине-желтых", на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.

Выборы состоялись 25 октября. Сейчас продолжается подсчет голосов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Виталий Кличко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Слово і Діло

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
28.10.2020 в 14:33
якщо придурки, в тому числі з кривого рогу. вибрали клоуна президентом, то чому Шовковський. який на порядок грамотніший за того клована. не може бути депутатом?
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.10.2020 в 14:28
Ещё один...."политик"...
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
28.10.2020 в 14:34
а чим Шовковський гірший за юзика, за якого ти голосував?
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
28.10.2020 в 14:24
УуууууРррррАаааааа!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...