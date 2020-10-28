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Металлист подал иск против Кабмина, оспаривая конфискацию имущества клуба

Общие новости
(1 голосов)

Окружной административный суд Киева решает вопрос об открытии производства по данному делу

Металлист подал иск против Кабмина, оспаривая конфискацию имущества клуба
Новина українською

Харьковский "Металлист" подал иск в Окружной административный суд Киева против Кабинета министров Украины по распоряжению о конфискации имущества клуба.

Истец просит суд отменить это распоряжение и также оспаривает передачу конфискованного имущества Харьковской ОГА.

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ОАСК сейчас решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, что в 2017 году имущество ФК "Металлист" было передано государству после бегства экс-владельца клуба Сергея Курченко, который находится в розыске и проходит по нескольким уголовным делам. Речь шла о 200 млн долларов имущественных прав "Металлиста".

Позже Кабмин передал конфискованное имущество клуба (стадион "Металлист" и база в Высоком) Харьковской ОГА.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
28.10.2020 в 19:34
А мне здается...это Ярославский подал иск
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Evgenariys (Чернигов)
28.10.2020 в 19:07
а того шакала, который подавал иск сразу не могли арестовать?
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2020 в 19:43
нанятые адвокаты...
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0
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Инспектор ( )
28.10.2020 в 18:49
А кто подал в суд, там что еще есть работники?
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