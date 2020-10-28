Металлист подал иск против Кабмина, оспаривая конфискацию имущества клуба
Окружной административный суд Киева решает вопрос об открытии производства по данному делу
Харьковский "Металлист" подал иск в Окружной административный суд Киева против Кабинета министров Украины по распоряжению о конфискации имущества клуба.
Истец просит суд отменить это распоряжение и также оспаривает передачу конфискованного имущества Харьковской ОГА.
ОАСК сейчас решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, что в 2017 году имущество ФК "Металлист" было передано государству после бегства экс-владельца клуба Сергея Курченко, который находится в розыске и проходит по нескольким уголовным делам. Речь шла о 200 млн долларов имущественных прав "Металлиста".
Позже Кабмин передал конфискованное имущество клуба (стадион "Металлист" и база в Высоком) Харьковской ОГА.
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