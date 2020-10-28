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Вацко: До последнего момента из головы не выходила мысль: "Как Денисову удалось меня убедить?"

Общие новости
(1 голосов)

Комментатор вернулся к своей работе

Вацко: До последнего момента из головы не выходила мысль: "Как Денисову удалось меня убедить?"
Новина українською

Комментатор Виктор Вацко высказался о своем возвращении на ТК "Футбол", где он вчера уже отработал матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

"Еще вчера (26 октября) часиков в 7 вечера я не думал, что сегодня (27 октября) я вернусь в Лигу чемпионов. И даже сегодня утром из головы не выходила мысль: "Как Денисову удалось меня убедить?"

Полтора года – очень большая пауза. И после такого перерыва сразу большой матч. Без времени на раскачку. Без времени на то, чтобы прийти хоть в какой-то рабочий тонус.

Но всегда говорил, что для меня профессия комментатора – именно в таких мгновениях, таких эмоциях, таких вызовах. "Шахтер" – "Интер". На мандраже.

Поздравляю "Шахтер" с хорошим результатом", – написал Вацко в Инстаграме.

Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.

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В статье: Виктор Вацко ТК Футбол
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Комментарии (4)
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ВасяКулебяка (Козливка)
28.10.2020 в 23:02
Обычный лизоблюд подхалим, а впрочем в системе иных быть, не может.
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2020 в 22:48
Какой мерзкий тип...Вчера так лизал и прославлял шахтер (первые 20 минут), что меня чуть не стошнило...Ну никакого чувства собственного достоинства ( гідності) у чувака нет...
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kapkan (Луганск)
28.10.2020 в 22:20
Как???? За бабки!!!
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2020 в 22:29
Бабки - фу... Пред-оставленные аргУменты - другое дело.
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