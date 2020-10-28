Вацко: До последнего момента из головы не выходила мысль: "Как Денисову удалось меня убедить?"

Комментатор Виктор Вацко высказался о своем возвращении на ТК "Футбол" , где он вчера уже отработал матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

"Еще вчера (26 октября) часиков в 7 вечера я не думал, что сегодня (27 октября) я вернусь в Лигу чемпионов. И даже сегодня утром из головы не выходила мысль: "Как Денисову удалось меня убедить?"

Полтора года – очень большая пауза. И после такого перерыва сразу большой матч. Без времени на раскачку. Без времени на то, чтобы прийти хоть в какой-то рабочий тонус.

Но всегда говорил, что для меня профессия комментатора – именно в таких мгновениях, таких эмоциях, таких вызовах. "Шахтер" – "Интер". На мандраже.

Поздравляю "Шахтер" с хорошим результатом", – написал Вацко в Инстаграме.

Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.