Динамо теряет победу, Барселона выигрывает в Турине. Главные новости за 28 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 28 октября

Правда, эта ничья имеет явно горький привкус, ведь киевляне встречались с прямым конкурентом за третье место в группе - венгерским "Ференцварошем". Более того, команда Луческу выиграла первый тайм с разницей в два мяча - Цыганков реализовал пенальти, а де Пена замкнул прострел от Буяльского. Однако после перерыва Сергей Ребров и его команда изменили ход игры. Нгуен сократил отставание классным ударом с острого угла, а затем Боли на 90-й, когда "Динамо" уже играло в меньшинстве после удаления Сидорчука, установил окончательный итог - 2:2.

Итак, "Динамо" пока третье в группе G за счет лучшей разницы голов, чем у "Ференцвароша". А лидирует "Барселона", которая имеет максимум - шесть баллов. В среду команда Кумана обыграла на выезде "Ювентус". Сначала дальним ударом отметился Усман Дембеле, затем Мората трижды отправлял мяч в сетку, но трижды голы не засчитывали благодаря системе ВАР, а уже в компенсированное арбитром время Месси поставил точку, забив с пенальти.

В группе Е "Челси" разгромил "Краснодар" 4:0, а "Севилья" минимально победила "Ренн". В группе F "Брюгге" сыграл вничью с "Лацио", у которого полсостава находилось в лазарете, а "Боруссия" победила "Зенит" 2:0 (Санчо и Холанд). Наконец в группе Н ПСЖ потерял из-за травмы Неймара в игре с "Башакшехиром", но победил 2:0 благодаря дублю Мойзе Кина. МЮ не оставил шансов "Лейпцигу" - 5:0, при этом хет-триком отметился Рашфорд.

Правда, речь пока идет о юношеской версии сборной Германии. Форвард "Нюрнберга" Эрик Шуранов отлично играет на своем уровне, в частности, в текущем сезоне забил семь голов в трех матчах. Поэтому привлек внимание тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернаса. Тот после одного из матчей предложил Эрику сыграть на немецкую команду. Отец Игорь Шуранов говорит, что парень сам будет решать свое будущее, однако заметил, в условиях пандемии, когда есть ограничения по передвижению, правильнее было бы принять предложение немцев. Добавим, что Эрик Шуранов вызывался в сборную Украины U-21, однако заигран за сине-желтых еще не был.

Из-за увеличения количества заболевших на коронавирус правительство Германии и правительства федеральных земель отменяют посещения спортивных мероприятий. Это касается и Бундеслиги. Поэтому по меньшей мере в течение ноября матчи чемпионата Германии будут проходить при пустых трибунах. Это решение может быть продлено.

Лилиан Тюрам - легенда французского футбола, универсальный защитник завоевал немало титулов в составе "Ювентуса" и "Барселоны". А вот его сын - Маркус - проявляет себя как форвард. В частности, во вторник он забил дважды в ворота мадридского "Реала", в прошлом сезоне он 14 раз отправлял мяч в сетку в ворот соперников "Боруссии" из Менхенгладбаха. По данным СМИ, своей игрой Тюрам-младший привлек внимание "Ливерпуля", который попытается его подписать следующим летом.