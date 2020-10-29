Первый зачетный пункт Динамо в ЛЧ и украинец в Бундестим. Главные новости за 28 октября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Динамо" теряет победу в важном поединке с главным соперником по квартету, а также другие результаты матчей Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Украинский нападающий "Нюрнберга" привлек внимание тренера Бундестим U-19, закрытие трибун в Германии и интерес к сыну Лилиана Тюрама. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча
- Мог получиться хет-трик. В матче Ювентус - Барселона отменили три гола Мораты
- Ференцварош - Динамо: стрим до матча. LIVE
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...