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Первый зачетный пункт Динамо в ЛЧ и украинец в Бундестим. Главные новости за 28 октября. Аудио

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Первый зачетный пункт Динамо в ЛЧ и украинец в Бундестим. Главные новости за 28 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДинамо теряет победу, Барселона выигрывает в Турине. Главные новости за 28 октября

"Динамо" теряет победу в важном поединке с главным соперником по квартету, а также другие результаты матчей Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Украинский нападающий "Нюрнберга" привлек внимание тренера Бундестим U-19, закрытие трибун в Германии и интерес к сыну Лилиана Тюрама. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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