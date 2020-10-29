Первый зачетный пункт Динамо в ЛЧ и украинец в Бундестим. Главные новости за 28 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" теряет победу в важном поединке с главным соперником по квартету, а также другие результаты матчей Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Украинский нападающий "Нюрнберга" привлек внимание тренера Бундестим U-19, закрытие трибун в Германии и интерес к сыну Лилиана Тюрама. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.