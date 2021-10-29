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Легенда того самого Днепра и тренер молодежной сборной Украины. Сегодня юбилей у Руслана Ротаня

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Забивал в финале Лиги Европы

Легенда того самого Днепра и тренер молодежной сборной Украины. Сегодня юбилей у Руслана Ротаня

Днипроград

Новина українською

Руслан Петрович Ротань родился 29 октября 1981 года в Полтаве. Сегодня ему исполняется 40 лет. В прошлом украинский полузащитник, а сейчас – главный тренер молодежной сборной Украины (до 21 года). В составе "сине-желтых" дошел до четвертьфинала ЧМ-2006. Финалист ЛЕ-2015 в составе "Днепра".

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Становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, защищая цвета "сине-бело-голубых". В составе "Динамо" выигрывал золотые медали первенства и Кубок страны. Ротань – рекордсмен по количеству матчей за "Днепр" (396 матчей).

3 октября 2018 года начал карьеру тренера, став ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". 27 декабря 2018 года возглавил молодежную сборную Украины (до 21 года). Отметим, что сегодня также празднуют День рождения Робер Пирес, Игор Дуляй и Эдвин Ван Дер Сар.

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В статье: Руслан Ротань
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2021 в 10:16
сделай подарок болейщикам --уйди с молодёжки -ты же тупой физрук
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