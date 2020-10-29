В Виннице от COVID-19 умер врач, который в составе сборной медиков становился чемпионом мира
В Виннице от коронавируса умер заведующий поликлиники Винницкой областной больницы им. Пирогова Виктор Колодько.
Сначала от болезни умерла 92-летняя мать врача, потом брат, а через неделю и сам Колодько, сообщает Обозреватель.
Близкие рассказывают, что Колодько вел активный образ жизни, ходил в спортзал и играл в футбол с молодости.
"Когда мы организовали сборную по футболу среди врачей, он присоединился к нам. У нас была команда ветеранов, туда входят те, кому больше 45 лет. Пять лет назад мы все вместе поехали в Америку, в Лос-Анджелес, там проходил Чемпионат мира по футболу среди команд медиков. И мы стали чемпионами, тогда с нами играл и Виктор Колодько", - рассказал капитан этой команды, врач Олег Щеглов.
Он считает, что Колодько недооценил свое состояние после заражения коронавирусом. "Говорят, все у него началось с обычного покашливание. В больницу он уже поступил, когда 65% легких были поражены", - отметил Щеглов.
Добавим, что по состоянию на 29 октября в Украине 374 тысячи инфицированных COVID-19. По официальным данным, умерли 6755 человек. В мире от коронавируса скончались уже более миллиона.
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