Шахтер - Интер, Ребров - Луческу. Выпуск программы ТаТоТаке №187
Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков аплодируют мудростям Каштру во время матча Шахтера и Интера, удивляются инертности Динамо в игре с Ференцварошем и называют вещи своими именами - это был первый провал Луческу в Киеве. Кроме того в выпуске - опровергаются слухи о новом вратаря Шахтера, дается инсайд о возвращении Вацко на «Футболы» и объясняется, почему Жуниор Мораес недоволен.
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