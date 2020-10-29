Кирилл Петров: Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше
В сентябре коваливцы в квалификации Лиги Европы уступили хорватской "Риеке"
Защитник "Колоса"
- Каждый почувствовал в себе уверенность после Лиги Европы. Увидели разницу, поняли, что можно играть с теми командами независимо от чемпионата. Есть какой-то определенный уровень и не нужно опускаться. Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше.
Обидно, когда узнаешь, что "Риека" уже в группе играет. Не сказать, что по игре они нас крутили-вертели. Мы не реализовали свой шанс в концовке, а теперь они в Лиге Европы играют, - цитирует Петрова телеканал "Футбол 1/2/3".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гол Цыганкова в ворота Ференцвароша стал знаковым для украинского футбола
- Холанд убегает от Ракицкого. Боруссия - Зенит 2:0. Видео голов и обзор матча
- Сергей Ребров: Динамо фантастически играло в первом тайме, но во втором мы были лучше
- Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...