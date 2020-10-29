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Кирилл Петров: Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше

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В сентябре коваливцы в квалификации Лиги Европы уступили хорватской "Риеке"

Кирилл Петров: Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше
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Защитник "Колоса" Кирилл Петров поделился мнением о дебюте клуба в Лиге Европы.

- Каждый почувствовал в себе уверенность после Лиги Европы. Увидели разницу, поняли, что можно играть с теми командами независимо от чемпионата. Есть какой-то определенный уровень и не нужно опускаться. Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше.

Обидно, когда узнаешь, что "Риека" уже в группе играет. Не сказать, что по игре они нас крутили-вертели. Мы не реализовали свой шанс в концовке, а теперь они в Лиге Европы играют, - цитирует Петрова телеканал "Футбол 1/2/3".

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В статье: Кирилл Петров Лига Европы Колос (Ковалевка)
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