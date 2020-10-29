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ТаТоТаке: Вацко вел переговоры с MEGOGO, но все решил звонок от ТК Футбол. И звонок не от Денисова

Общие новости
(1 голосов)

На украинском телевизионном футбольном рынке появилась конкуренция

ТаТоТаке: Вацко вел переговоры с MEGOGO, но все решил звонок от ТК Футбол. И звонок не от Денисова
Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о возвращении футбольного комментатора Виктора Вацко на ТК "Футбол".

"Дело в том, что Вацко вернулся на "Футболы" только потому, что MEGOGO и "Воля" начали показывать еврокубки отдельно от "Футболов", создавая конкуренцию.

По моей информации, Вацко имел конкретное предложение по работе от MEGOGO, чтобы комментировать Бундеслигу и еврокубки там. Он серьезно думал над этим, переговоры шли. Но все решил звонок из лагеря "Футболов". И звонок не от Денисова, а от человека куда более известного. И этот звонок полностью изменил ситуацию, после чего Вацко свернул переговоры с MEGOGO и вернулся на "Футболы", – сказал Сенькив.

Напомним, что Виктор Вацко покинул "Футболы" в июле прошлого года, сосредоточившись на работе и раскрутке своего YouTube-канала. Он работал на этих телеканалах с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.

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В статье: Виктор Вацко ТК Футбол ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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E.M.O.S.H. (Харьков)
29.10.2020 в 18:22
Это как новая не дает, а звонок от бывшей все решает.
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ДВ (Одесса)
29.10.2020 в 17:49
Поступило предложение от которого нельзя отказаться
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