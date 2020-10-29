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Директор Медиа Группы Украина: В нашем понимании договоренности с Волей об использовании прав на показ еврокубков были нарушены

Общие новости
(2 голосов)

Борьба на украинском футбольном медиарынке обостряется

Директор Медиа Группы Украина: В нашем понимании договоренности с Волей об использовании прав на показ еврокубков были нарушены
Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов рассказал, почему в нынешнем сезоне в Украине Лигу чемпионов и Лигу Европы показывают два транслятора - медиасервис MEGOGO и каналы "Футбол".

– С нынешнего сезона Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА в Украине показывают два транслятора. Как это произошло?

– В свое время права на Лигу чемпионов и Лигу Европы купили мы и "Воля". Видимо, они были недовольны тем, как получается использовать свои права и какой продукт создавать. После чего компания "Воля" решила оптимизировать свои затраты, перепродав трансляции компании MEGOGO.

– Это не нарушение договора?

– Договор на права у "Воли" не с нами, а с УЕФА. Между собой мы достигли договоренности о том, как мы используем права. В нашем понимании эти договоренности нарушены. Дать юридическую оценку этим действиям – задача юристов.

Когда мы вели переговоры с MEGOGO о продаже им каналов "Футбол 1/2" (вероятно, имелись в виду права на показ телеканалов – прим.), мы пришли к "Воле", как к нашему партнеру, и рассказали о переговорах и своих намерениях. Заранее и честно.

Сами же от "Воли" узнали о продаже матчей MEGOGO, когда сделка фактически состоялась. Никто не любит, когда партнер у вас за спиной действует исподтишка, так что это был неожиданный и потому весьма неприятный шаг со стороны наших партнеров.

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В статье: ТК Футбол Воля Megogo Федор Гречанинов
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Андрей Док (Донецк)
29.10.2020 в 19:38
Это типа: Купите вы и пусть люди заткнуться,что у нас не монополия,но если вы не купите то купим мы"
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Андрей Док (Донецк)
29.10.2020 в 19:30
Ну не понимаю я какие претензии у Футболов к Воле?!!Ну продали они трансляции и что?Всё по закону,если,конечно не было в договоре запрета на перепродажу прав.
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