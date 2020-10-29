Директор Медиа Группы Украина: В нашем понимании договоренности с Волей об использовании прав на показ еврокубков были нарушены

Директор по стратегическому развитию "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов рассказал, почему в нынешнем сезоне в Украине Лигу чемпионов и Лигу Европы показывают два транслятора - медиасервис MEGOGO и каналы "Футбол".

– С нынешнего сезона Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА в Украине показывают два транслятора. Как это произошло?

– В свое время права на Лигу чемпионов и Лигу Европы купили мы и "Воля". Видимо, они были недовольны тем, как получается использовать свои права и какой продукт создавать. После чего компания "Воля" решила оптимизировать свои затраты, перепродав трансляции компании MEGOGO.

– Это не нарушение договора?

– Договор на права у "Воли" не с нами, а с УЕФА. Между собой мы достигли договоренности о том, как мы используем права. В нашем понимании эти договоренности нарушены. Дать юридическую оценку этим действиям – задача юристов.

Когда мы вели переговоры с MEGOGO о продаже им каналов "Футбол 1/2" (вероятно, имелись в виду права на показ телеканалов – прим.), мы пришли к "Воле", как к нашему партнеру, и рассказали о переговорах и своих намерениях. Заранее и честно.

Сами же от "Воли" узнали о продаже матчей MEGOGO, когда сделка фактически состоялась. Никто не любит, когда партнер у вас за спиной действует исподтишка, так что это был неожиданный и потому весьма неприятный шаг со стороны наших партнеров.