Поражение Зари в ЛЕ, новый контракт Корниенко, методы Динамо. Главные новости за 29 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 октября

Второй матч в групповом раунде Лиги Европы закончился для “Зари” поражением. Команда Виктора Скрипника уступила в домашней игре португальской “Браге” 1:2. Гости забили два быстрых гола (Паулинью и Гайтан), а затем уверенно контролировали ход игры. “Заря” смогла отыграть один гол только в самом конце матча – дальний удар выполнил Иванисеня. “Было чувство, что это наш максимум”, – сказал после финального свистка Виктор Скрипник. После двух туров у “Зари” и “АЕКа” по ноль очков, “Лестер” и “Брага” набрали шесть пунктов.

По возвращению из Будапешта игроки киевского “Динамо” не смогут увидеться со своими семьями. Из-за эпидемиологической ситуации было решено закрыть футболистов на базе на длительный период. В частности, игроки будут находиться в Конча-Заспе во время подготовки к матчам с "Днепром-1" (31 октября), "Барселоной" (4 ноября) и "Шахтером" (8 ноября).

21-летний защитник "Шахтера" Виктор Корниенко продлил контракт с донецким клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года. Предыдущий контракт действовал до 2023 года. Корниенко провел провел за "Шахтер" восемь матчей и отдал два ассиста. Также “Шахтер” решил не отдавать в аренду в “Палмейрас” Маркиньоса Сиприано.

В связи с ростом заболевания COVID-19, правительство Каталонии приняло решение закрыть границы на 15 дней. Таким образом, матч третьего тура Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Динамо” Киев (8 ноября) может состояться на нейтральной территории.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал игроков, которые вызваны на сбор команды перед матчами отборочного турнира Евро-2021 с Мальтой и Северной Ирландией. В список Ротаня попали 24 исполнителя. Матчи состояться 13 ноября и 17 ноября.

Игроки “Шахтера” Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес присоединились к общей группе и участвовали в подготовке к матчу с “Мариуполем”, который состоится 30 октября. Индивидуально продолжают тренироваться Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка, Малышев и Исмаили.