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Поражение Зари в ЛЕ, новый контракт Корниенко, методы Динамо. Главные новости за 29 октября

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Поражение Зари в ЛЕ, новый контракт Корниенко, методы Динамо. Главные новости за 29 октября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 октября

Заря уступила Браге в домашнем матче ЛЕ

Второй матч в групповом раунде Лиги Европы закончился для “Зари” поражением. Команда Виктора Скрипника уступила в домашней игре португальской “Браге” 1:2. Гости забили два быстрых гола (Паулинью и Гайтан), а затем уверенно контролировали ход игры. “Заря” смогла отыграть один гол только в самом конце матча – дальний удар выполнил Иванисеня. “Было чувство, что это наш максимум”, – сказал после финального свистка Виктор Скрипник. После двух туров у “Зари” и “АЕКа” по ноль очков, “Лестер” и “Брага” набрали шесть пунктов.

Динамо закроется на базе перед матчами с Барселоной и Шахтером

По возвращению из Будапешта игроки киевского “Динамо” не смогут увидеться со своими семьями. Из-за эпидемиологической ситуации было решено закрыть футболистов на базе на длительный период. В частности, игроки будут находиться в Конча-Заспе во время подготовки к матчам с "Днепром-1" (31 октября), "Барселоной" (4 ноября) и "Шахтером" (8 ноября).

Корниенко подписал новый контракт с Шахтером

21-летний защитник "Шахтера" Виктор Корниенко продлил контракт с донецким клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года. Предыдущий контракт действовал до 2023 года. Корниенко провел провел за "Шахтер" восемь матчей и отдал два ассиста. Также “Шахтер” решил не отдавать в аренду в “Палмейрас” Маркиньоса Сиприано.

Каталония закрывает границы на 15 дней

В связи с ростом заболевания COVID-19, правительство Каталонии приняло решение закрыть границы на 15 дней. Таким образом, матч третьего тура Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Динамо” Киев (8 ноября) может состояться на нейтральной территории.

Ротань вызвал игроков на матчи молодежной сборной

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал игроков, которые вызваны на сбор команды перед матчами отборочного турнира Евро-2021 с Мальтой и Северной Ирландией. В список Ротаня попали 24 исполнителя. Матчи состояться 13 ноября и 17 ноября.

Кривцов и Мораес вернулись в основную группу

Игроки “Шахтера” Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес присоединились к общей группе и участвовали в подготовке к матчу с “Мариуполем”, который состоится 30 октября. Индивидуально продолжают тренироваться Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка, Малышев и Исмаили.

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