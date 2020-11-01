Победа Динамо, осечка Барселоны, тур в Первой лиге. Главные новости за 31 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 31 октября

Команде Мирчи Луческу пришлось проявить характер, чтобы получить очередные три очка. В середине первого тайма матча с "Днепром-1" Александр Назаренко открыл счет классным ударом с угла штрафной. "Динамо" ответило голом Цыганкова, а затем ошибся Адамюк, который срезал мяч в собственные ворота. 1:2 в пользу киевлян, которые, таким образом, сохраняют отрыв от "Шахтера" на уровне четырех очков.

Черниговцы лучше провели первый тайм и повели в счете благодаря реализованному Тотовицким пенальти. Однако после перерыва "Александрия" смогла перестроиться, Банада выровнял положение, а Ситало вывел команду Шарана вперед. Вот только преимуществом хозяева владели две минуты - Будкивский на 84-й установил окончательный итог игры - 2:2. "Десна" осталась на четвертом месте, "Александрия" - восьмая.

Коваливцы имели хорошую возможность догнать по очкам "Ворсклу". Однако в первом тайме хозяев огорчил арендованный у "Динамо" Бенито, а после перерыва пенальти реализовал Шахаб. "Колос" сумел ответить лишь голом Селезнева, также с 11-метровой отметки. Как следствие, "Олимпик" обошел коваливцев по дополнительным показателям, пока дончане пятые.

В Первой лиге состоялись матчи десятого тура. "Черноморец" на своем поле одолел "Николаев" благодаря дублю Артема Ковбасы. Это позволило одесситам остаться на первом месте, ведь на пятки наступает "Горняк-Спорт" - команда из Горишних Плавнив выиграла третий матч подряд, на этот раз минимально у "Альянса". "Волынь" на своем поле проиграла "Авангарду" 0:1, таким же образом "Металлист 1925" уступил "Оболони". Осечками фаворитов воспользовался "Верес" - ровенчане победили "Кристалл" 3:2 и вышли на третье место.

В Испании что-то неладное происходит с "Барселоной" - каталонцы не могут выиграть уже четыре матча чемпионата подряд. На этот раз была ничья с "Алавесом". Блаугранас избежали поражения благодаря голу Гризманн, при этом полчаса играли в большинстве. "Реал" тем временем легко разгромил "Уэску" 4:1, впервые за год отметился голом Азар, дубль на счету Бензема. Мадридцы на восемь очков оторвались от "Барселоны". А вот "Атлетико" отстает лишь на два пункта - команда Симеоне одолела "Осасуну" 3:1.

Это был не лучший матч команды Клоппа, уже на 10-й минуте молотобойцы повели после гола Форнальса. Салах перед перерывом сравнял ударом с пенальти, а победу для красных принес Жота. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 74-й минуте, но шансов себя проявить у него не было. Красные вышли на первое место, но "Эвертон" сыграет в воскресенье. "Челси" тем временем победил "Бернли" на выезде (0:3), а "Манчестер Сити" ограничился одним голом в игре с "Шеффилдом". Зинченко просидел на скамейке запасных.

Команда из Бергамо перед этим проиграла два матча подряд в Серии А. Наконец в игре с "Кротоне" удалось добыть три очка. Руслан вышел в основе и отдал результативную передачу на Муриеля, когда тот забивал первый гол. Затем колумбиец удвоил преимущество, в конце концов, "Аталанта" победила 2:1. А вот "Интер" не смог одолеть "Парму" - ничья 2:2.

"Лейпциг" возглавлял турнирную таблицу Бундеслиги до встречи с "Боруссией" из Менхенгладбаха, с которой во вторник горняки сыграют в Лиге Чемпионов. Жеребцы обыграли быков благодаря единственному голу Вольфа. Это позволило "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда опередить "Лейпциг", первые одолели "Кельн" 2:1, вторые - "Арминию" 2:0. "Боруссия" (М) идет четвертой.