Неудачи Ворсклы и Зори, вспышка COVID в Динамо, хет-трик Яремчука. Главные новости за 1 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 ноября

Полтавская команда до восьмого тура не проиграла ни одного матча, хотя и встречалась с "Шахтером". Однако красивую статистику сломал недавно главный аутсайдер "Львов". "Ворскла" пропустила в первом тайме от Назария Ныча. Могла избежать поражения, но на 90+7-й Кане не реализовал пенальти. Таким образом по итогам тура команда Максимова отдала второе место "Шахтеру".

Луганчане играли с "Ингульцом". Виктор Скрипник провел частичную ротацию, впрочем, нельзя сказать, что состав "Зари" был существенно ослаблен. Петровцы умело защищались, разрушая попытки лидера создать что-то стоящее. Во втором тайме Денис Янаков, которого "Ингулец" арендовал как раз у "Зари", открыл счет классным ударом со штрафного. Но на 75-й минуте луганчане забили в ответ - Владлен Юрченко со второй попытки реализовал пенальти, назначенный после просмотра ВАР. "Заря" - восьмая, "Ингулец" - 11-й. Еще в одном матче дня в УПЛ "Минай" и "Рух" не выявили победителя. Львовяне опустились на последнюю строчку.

К Георгию Бущану, Виталию Миколенко и Денису Бойко добавилось еще пять игроков. Официальный сайт "Динамо" подтвердил положительные тесты на коронавирус у Николая Шапаренко, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Георгия Цитаишвили. Также заболел ассистент Мирчи Луческу Эмилиан Карас. Напомним, что в среду "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Лиге Чемпионов, а в субботу - с "Шахтером" в чемпионате. По данным СМИ, в первую команду уже вызван 18-летний левый защитник Константин Вивчаренко.

На прошлой неделе Роман попал под критику из-за нереализованного пенальти в матче с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы. В матче против "Ваасланд-Беверен" форвард исправился. Он забил сразу три мяча. При этом сделал это за 15 минут первого тайма. В итоге "Гент" победил 4:1 и поднялся в турнирной таблице на 12 место. Также в воскресенье отметились два других украинских легионеры - Артем Кравец забил четвертый гол в чемпионате Турции, но его "Коньяспор" уступил "Башакшехиру" 1:2, а Евгений Шахов принес победу АЕК над ОФИ (2:1).

"Эвертон", который лидировал на старте чемпионата Англии, потерпел второе поражение подряд. Ириску уступили "Ньюкаслу" 1:2. Также отстает и "Астон Вилла", которая до этого была в тройке - бирмингемцы проиграли "Саутгемптону" 3:4, святые поднялись на четвертую строчку. А вот "Тоттенхэм" поднялся сразу на второе место - шпоры обыграли "Брайтон" 2:1, при этом победный мяч забил Гарет Бейл. Центральный матч по именам сыграли МЮ и "Арсенал" - канониры победили 1:0, манкунианцы сейчас 15-е.

Россонери играли на выезде с "Удинезе". К 83-й минуте счет был 1:1, а затем победный для "Милана" забил Златан Ибрагимович, который пробил в падении через себя. "Ювентус" разгромил новичка "Специю" 4:1. Криштиану Роналду, который долго лечил коронавирус, вышел на поле после замены и оформил дубль. Старая Синьора - третья, а второй - "Сассуоло", который обыграл "Наполи" 2:0. С таким же счетом "Рома" справилась с "Фиорентиной". "Лацио" вырвал победу у "Торино" со счетом 4:3, забив два гола в компенсированное арбитром время.

В Примере, тем временем, лидирует "Реал Сосьедад". Баскский команда обыграла "Сельту" со счетом 4:1. Впервые после возвращения в Испанию забил Давид Силва, дубль на счету Виллиана Жозе. Сан-себастьянцы обошли "Реал" на одно очко, правда, мадридцы имеют на игру меньше. "Гранада" выпала из лидирующей тройки, сыграв вничью с "Леванте" (1:1). Отстает и "Валенсия" - левантийцы разошлись миром с "Хетафе" (2:2).