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Камбэк Роналду, успех Яремчука и вспышка в Динамо. Главные новости за 1 ноября. Аудио

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Камбэк Роналду, успех Яремчука и вспышка в Динамо. Главные новости за 1 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНеудачи Ворсклы и Зори, вспышка COVID в Динамо, хет-трик Яремчука. Главные новости за 1 ноября

Как "Львов" сломал красивую статистику полтавской "Ворсклы", а также про вспышку коронавируса в киевском "Динамо" перед матчами с "Барселоной" и "Шахтером", но и это не все наши новости на сегодня. Хет-трик Яремчука, голы других украинских легионеров, результаты матчей дня в Англии, Италии и Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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