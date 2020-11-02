Камбэк Роналду, успех Яремчука и вспышка в Динамо. Главные новости за 1 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Как "Львов" сломал красивую статистику полтавской "Ворсклы", а также про вспышку коронавируса в киевском "Динамо" перед матчами с "Барселоной" и "Шахтером", но и это не все наши новости на сегодня. Хет-трик Яремчука, голы других украинских легионеров, результаты матчей дня в Англии, Италии и Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.