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На самоизоляции. Шапаренко обратился к болельщикам

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Сообщалось, что болезнь у Николая проходит в легкой форме

На самоизоляции. Шапаренко обратился к болельщикам
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко подтвердил, что заразился коронавирусом и обратился к болельщикам.

"Берегите себя. Всем здоровья!", – написал Шапаренко в своем Инстаграм.

Кроме Шапаренко в "Динамо" заразились Ковид-19 Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, а также сотрудники из персонала клуба.

На самоизоляции. Шапаренко обратился к болельщикам - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко коронавирус
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