На самоизоляции. Шапаренко обратился к болельщикам
Сообщалось, что болезнь у Николая проходит в легкой форме
Хавбек "Динамо"
"Берегите себя. Всем здоровья!", – написал Шапаренко в своем Инстаграм.
Кроме Шапаренко в "Динамо" заразились Ковид-19 Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, а также сотрудники из персонала клуба.
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