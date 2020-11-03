Угроза срыва матча Барса - Динамо и интерес клуба УПЛ к Милевскому. Главные новости от 2 ноября

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 2 ноября

Матч "Барселона" - "Динамо" под угрозой срыва

В третьем туре Лиги Чемпионов 4 ноября киевляне могут не сыграть с каталонцами. Из-за вспышки коронавируса у "бело-синих" матч могут перенести. У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу УЕФА на матч ЛЧ. В Барселоне киевляне должны сдать еще один тест. В случае, если хотя бы один игрок из этих 13-ти получит позитивный результат, по матчу будут принимать решение компетентные органы.

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Артем Милевский может вернуться в УПЛ

"Минай" заинтересовался 35-летним украинским форвардом брестского "Динамо". Закарпатский клуб вышел на контакт с агентом игрока и уже начал переговоры. Ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине.

В Таврии два десятка позитивных тестов COVID-19

Симферопольская команда в составе футболистов, тренерского штаба и работников клуба прошла плановое тестирование на коронавирус. Результат для крымчан оказался неутешительный – в клубе выявлено 20 случаев заболевания. Таким образом, матч 10-го тура Второй лиги "Никополь" – "Таврия" не состоится.

Два матча седьмого тура АПЛ сыграли в понедельник

Первую победу в чемпионате добыл "Фулхэм", обыграв на своем поле "Вест Бромвич" 2:0 . "Дачники" ушли из зоны вылета. А вот "Лестер" в гостях с крупным счетом разгромил "Лидс" - 4:1, и "лисы" вышли на второе место в турнирной таблице. Возможно, неожиданный результат, ведь "белые" владели серьезным преимуществом, но не реализовали много хороших моментов.

"Вильярреал" вышел на третье место в Чемпионате Испании

В восьмом туре испанской Ла Лиги "Вильярреал" обыграл "Вальядолид" 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва, хотя во втором тайме хозяева могли делать счет разгромным, мяч побывал в воротах гостей, но гол арбитры не засчитали после просмотра ВАР.

Также в понедельник сыграли матчи Серии А и Бундеслиги