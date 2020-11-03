Угроза срыва матча Барса - Динамо и интерес клуба УПЛ к Милевскому. Главные новости от 2 ноября
А также матчи в АПЛ, Примере, Серии А и Бундеслиге
UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 2 ноября
В третьем туре Лиги Чемпионов 4 ноября киевляне могут не сыграть с каталонцами. Из-за вспышки коронавируса у "бело-синих" матч могут перенести. У "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу УЕФА на матч ЛЧ. В Барселоне киевляне должны сдать еще один тест. В случае, если хотя бы один игрок из этих 13-ти получит позитивный результат, по матчу будут принимать решение компетентные органы.
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"Минай" заинтересовался 35-летним украинским форвардом брестского "Динамо". Закарпатский клуб вышел на контакт с агентом игрока и уже начал переговоры. Ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине.
Симферопольская команда в составе футболистов, тренерского штаба и работников клуба прошла плановое тестирование на коронавирус. Результат для крымчан оказался неутешительный – в клубе выявлено 20 случаев заболевания. Таким образом, матч 10-го тура Второй лиги "Никополь" – "Таврия" не состоится.
Первую победу в чемпионате добыл "Фулхэм",
В восьмом туре испанской Ла Лиги "Вильярреал" обыграл "Вальядолид" 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва, хотя во втором тайме хозяева могли делать счет разгромным, мяч побывал в воротах гостей, но гол арбитры не засчитали после просмотра ВАР.
Также в понедельник сыграли матчи Серии А и Бундеслиги
В Италии
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