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Заявка Динамо, COVID-19 в Таврии и Милевский в Минае? Главные новости за 2 ноября. Аудио

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Заявка Динамо, COVID-19 в Таврии и Милевский в Минае? Главные новости за 2 ноября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеУгроза срыва матча Барса - Динамо и интерес клуба УПЛ к Милевскому. Главные новости от 3 ноября

Матч с участием каталонской "Барселоны" и киевского "Динамо" под угрозой срыва, интерес "Миная" к 35-летнему форварду "Динамо-Брест" Артему Милевскому, но и это не все наши новости на сегодня. Масштабная вспышка коронавирусной инфекции в симферопольской "Таврии", результаты матчей дня в Англии, Италии, Германии и Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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