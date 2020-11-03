Луческу сравнил Месси и Роналду, и рассказал чему надо учить молодежь

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал об особенностях Месси и Роналду, а также о работы с молодыми футболистами.

- У вас очень молодая команда. Ребята не перегорят?

- Я ожидаю, что они будут выходить на поле с верой в свои способности и играть без страха, не думая о том, что им противостоят великие футболисты. Они должны играть в свой футбол и получить большой опыт. Да, многие из них совсем молоды: Илье Забарному - 18 лет, Георгию Цитаишвили - 19, Владиславу Супряге - 20, Виталию Миколенко - 21, Виктору Цыганкову и Николаю Шапаренко не так давно исполнилось 22. Им нужно играть на этом уровне, чтобы расти. А я здесь, чтобы помочь им в этом.

- Великие футболисты - это вы о Лионеле Месси и Криштиану Роналду?

- Не только, но о них в первую очередь. Я сталкивался с ними много раз, а мои игроки - нет. Я должен объяснить ребятам, что нужно делать. Они должны радоваться возможности сыграть против великих футболистов. Это свидетельство того, что такое футбол: здесь есть возможности для всех. Как говорит УЕФА - Equal Game, это игра для всех.

- Чем особенны Месси и Роналду?

- Месси не выделяется физическими качествами, зато блестяще играет на ограниченном пространстве благодаря скорости, уверенности, дриблингу и всему прочему. Роналду - другой. Он любит забивать, но ему нужно больше пространства. Ему необходима помощь каждого товарища по команде.

Месси может много сделать сам. Роналду хорошо работает в штрафной или в 20 метрах от нее, но он пытается использовать пространство, которое создают другие. Они разные, но оба очень сильные игроки.

- Чему вы в первую очередь учите молодежь?

- Надо многому учиться, потому что футбол меняется. После каждого чемпионата мира мы подводим черту и смотрим, что изменилось. Чемпионат мира дает увидеть всю картину целиком. Были чемпионаты, где на первое место выходила "физика", техника, организация игры. Сегодня благодаря прессе и телевидению всем все известно - от тренировок до игровых моделей, но меняются принципы игры. Вот чему надо учить детей - принципам игры в защите, полузащите, нападении.

Принципы ведут тебя к пониманию комбинаций, механизмов, синхронных действий на поле, многим важным вещам. А то иногда даже великие игроки делают невероятные ошибки, потому что никто не учил их этим принципам. И вот мы видим, как нападающий отходит с мячом в оборону, соперник прессингует, он теряет мяч, и его команда пропускает. Надо же понимать, что можно делать в середине поля, а что нельзя… Мы учимся все время. Особенно в футболе, ведь карьера у игрока короткая. За восемь-девять лет надо постичь все.