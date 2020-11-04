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Катастрофа Шахтера, назначение Монзуль и тесты Динамо. Главные новости за 3 ноября. Аудио

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Катастрофа Шахтера, назначение Монзуль и тесты Динамо. Главные новости за 3 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтер опозорился, Зинченко разыгрался, а Монзуль снова рассудит топ-матч УПЛ. Главные новости за 3 ноября

"Боруссия М" деклассировала донецкий "Шахтер", "Реал" перестрелял "Интер", а также другие результаты игрового дня, но и это не все наши новости на сегодня. Выступления Зинченко и Малиновского, тесты "Динамо" перед матчем с "Барселоной", назначение Монзуль на дерби УПЛ и ситуация с болельщиками на поединок "Заря" – "АЕК". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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