Луческу: С чемпионами, которые добились больших успехов, сложнее. А молодые готовы слушать

Главный тренер "Динамо" Киев рассказал, что ждет от Лиги Чемпионов и мотивации на каждый следующий матч.

- Что для вас значит Лига чемпионов?

- Это турнир, к которому я привык! Я провел в нем более 130 матчей, если считать также квалификацию. Я считаю, что тренеры, участвующие в отборочных матчах, тоже могут чувствовать себя причастными к Лиге чемпионов. Все эти игры остаются с вами. Когда завершаешь карьеру, величайшие моменты остаются с тобой.

- Чего вы ждете от "Динамо" в этой Лиге чемпионов?

Не забывайте, что "Динамо" не играло в группе несколько лет. За это время клуб потерял много квалифицированных игроков, футболистов национальных сборных. Их места заняли молодые ребята. Поэтому моя главная цель - создать команду, наладить игру и уже после этого добиваться результатов.

В футболе невозможно получить результат сразу, чудес не бывает. В "Динамо" есть группа талантливых игроков, но не слишком опытных. Они не так уж много выступали за сборные или в еврокубках. Для многих все это в новинку, ведь среди наших соперников такие гранды, как "Барселона" и "Ювентус".

- Чем отличается работа с молодежью от работы с известными игроками?

- С чемпионами, которые добились больших успехов, сложнее. Просто надо уважать их и вести диалог, чтобы понять, чего они хотят. Со временем они становятся чуть эгоистичнее остальных. На этой почве с ними всегда возникают споры. С молодыми иначе, они готовы слушать. В футболе важно уметь слушать, ведь тем самым развиваешь способность к концентрации, а без нее никуда.

Молодых футболистов надо обучать. С другими надо выстраивать отношения на взаимном доверии, становиться друзьями. Молодых можно критиковать, советовать им. С состоявшимися игроками это гораздо труднее, приходится искать решения. Телевидение и пресса приносят им славу, они становятся заметными фигурами и перестают воспринимать критику. К ним нужно искать особый подход.

- Вы столько лет в футболе. Как находите мотивацию?

- Я черпаю мотивацию в своей страсти к футболу. Я пытался было закончить год назад, отработал 50 лет без передышки. Но оказалось, что это невозможно. Понял, что еще могу дать футболу очень много, особенно молодым футболистам. Поэтому я вернулся и снова прекрасно чувствую себя за работой.