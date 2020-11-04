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Худжамов о вратаре Трубине: Для молодого пацана получить три гола – это нокдаун

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Он в этих голах что мог сделать?

Худжамов о вратаре Трубине: Для молодого пацана получить три гола – это нокдаун
Новина українською

Экс-вратарь "Шахтера" Рустам Худжамов рассказал о поражении дончан от "Боруссии" (0:6).

– Никто не ожидал такого результата. Как бы команда не играла, комментировать такое сложно. Когда проигрываешь на своем поле 0:6 – что тут можно комментировать? Все комментарии излишни. Если скажу, что кто-то сыграл плохо или что-то неправильно было сделано – это ничего кардинально не изменит. Такой результат есть, с этим нужно жить и работать.

- Каштру поставил на молодежь, оставив лидеров прошлого сезона в запасе. Правильный ли выбор сделал тренер?

– Комментировать его выбор мне неправильно. Понятно, что после такого результата все было сделано неправильно: установка, состав, схема. Все знают, что это было неправильно, ведь результат шокирующий.

Но это в очередной раз подтверждает, что без опытных футболистов молодым расти сложнее. Молодые не всегда знают, как себя вести в той или иной ситуации. Молодым футболистом без опытных рядом, когда они совершают ошибку, некому подсказать и успокоить.

Еще вторая большая проблема в том, что у нас после 1-2 игр людей поднимают на небеса и начинают рассказывать, какие они замечательные. Забывая о том, что такие воспевания: хвалебные статьи, сюжеты на телевидении, интервью с ютуберами – это все влияет на мозг молодого человека. Он сходит с ума и начинает в себя запредельно верить.

У нас большая проблема, что мы после 1-2-3 хороших игр начинаем говорить: "Господи, какой футболист. Мы его сейчас продадим, это надежда, это новый Шевченко, еще кто-то".

- Что скажете об игре Трубина?

– Шесть голов многовато, но если тебе забивают без шансов, то что ты сделаешь? Понятно, что я бы поспорил, что в той или иной ситуации можно было бы принять другое решение. Но это я сижу возле телевизора, могу посмотреть 17 повторов и найти вариант, который был бы оптимальным и не привел бы к голу. А там человеку нужно принять решение за доли секунды.

А второе, для молодого пацана получить три гола – это нокдаун. Уже тогда эмоции могли побороть его. Да, это много, но если навскидку посмотреть, он в этих голах что мог сделать? Ничего.

Такие игры бывают, когда ты делаешь все правильно, ты готов физически, морально, но оно не идет. А бывают игры, когда думаешь, что тебе набьют кошелку, а ты лучший игрок. Поэтому я бы его не обвинял.

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В статье: Рустам Худжамов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
04.11.2020 в 14:26
Мені за Шахтар не стидно!не слухайте тролів,завжди потрібн шукати щастя білячужих воріт!за що я вам вдячний!
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