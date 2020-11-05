Бой от Динамо, неудача Реброва, поражения МЮ и ПСЖ. Главные новости за 4 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 4 ноября

Уже на пятой минуте матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Динамо" пропустило с пенальти от Лионеля Месси. Почти сразу едва второй гол не влетел в ворота Руслана Нещерета, но повезло после ударов Педри и Гризманн. А потом киевляне пришли в себя и хоть "Барселона" продолжала создавать моменты, однако "Динамо" уже не выглядело беспомощно. Дебютант еврокубков Руслан Нещерет выглядел весьма эффектно в рамке, но и Буяльский, Цыганков, Супряга имели моменты, однако Тер Штеген действовал не менее надежно. В конце концов, Пике забил второй на 65-й, десять минут спустя Цыганков один гол отыграл, но вырвать ничью бело-синим не удалось - 2:1 в пользу каталонцев.

Команде Сергея Реброва не удалось так же эффективно противостоять чемпиону Италии. Дублем отметился Мората, Дибала сделал счет 0:3, на 81-й минуте Двали срезал мяч в собственные ворота и только на 90-й Боли забил гол престижа для "Ференцвароша" - 1:4 в итоге. Таким образом, в группе G "Барселона" имеет девять очков, "Ювентус" - шесть, у "Динамо" и "Ференцвароша" по одному, но у киевлян лучшая разница забитых и пропущенных.

"Челси" разгромил "Ренн" 3:0, в этой же группе Е "Севилья" добыла героическую победу над "Краснодаром" 3:2. В группе F "Боруссия" из Дортмунда обыграла "Брюгге" 3:0, а "Лацио" и "Зенит" завершили игру ничьей 1:1. Наконец в группе Н оба гранда потерпели поражения - МЮ проиграл "Башакшехиру" 2:1, аналогичным образом "Лейпциг" обыграл ПСЖ.

АЕК сыграет с Зарей без главного тренера

Наставник афинской команды Массимо Каррера не полетел в Запорожье. Дело в том, что во вторник у него поднялась температура. Итальянец сдал тест на коронавирус, однако его результаты будут позже, поэтому тренер не вошел в состав делегации. Добавим, "Заря" объявила, что положительных тестов в команде нет.

Яремчук получил награду

В Бельгии назвали лучшего игрока октября. Почетный приз получил украинский форвард "Гента" Роман Яремчук. На его счету шесть голов в четырех матчах чемпионата и одна результативная передача. Всего в текущем сезоне Яремчук забил семь мячей в 13 поединках.