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Достойная игра Динамо, разгром Фради и награда Яремчука. Главные новости за 4 ноября. Аудио

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Достойная игра Динамо, разгром Фради и награда Яремчука. Главные новости за 4 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеБой от Динамо, неудача Реброва, поражения МЮ и ПСЖ. Главные новости за 4 ноября

Поражение киевского "Динамо", за которое не стыдно, разгром "Ференвароша" Сергея Реброва и другие результаты игрового дня в Лиге чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Почему АЕК летит в Запорожье без наставника, а также про награду для украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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