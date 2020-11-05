Достойная игра Динамо, разгром Фради и награда Яремчука. Главные новости за 4 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Поражение киевского "Динамо", за которое не стыдно, разгром "Ференвароша" Сергея Реброва и другие результаты игрового дня в Лиге чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Почему АЕК летит в Запорожье без наставника, а также про награду для украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.