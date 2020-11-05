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Виват, король, виват! Сегодня Олегу Блохину исполняется 68 лет

Общие новости
(2 голосов)

Ему посвящена далеко не одна песня

Виват, король, виват! Сегодня Олегу Блохину исполняется 68 лет
Новина українською

Олег Владимирович Блохин родился 5 ноября 1952 года в Киеве. Советский и украинский нападающий, футбольный тренер, один из лучших футболистов в истории советского футбола.

Блохин – обладатель Золотого мяча (1975), мастер спорта международного класса СССР (1972), заслуженный мастер спорта СССР (1975), заслуженный тренер Украины (2005). В составе киевского "Динамо" он становился обладателем множества наград, в том числе Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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Он завершил карьеру футболиста в 1990 году в "Арисе" (Лимасол), перед этим он сезон поиграл в австрийском клубе "Форвертс". Сразу же начал тренерскую карьеру в футбольных клубах Греции, стоял у руля сборной Украины (2003-2007, 2011-2012). С Блохиным "сине-желтые" пришли к своему высшему достижению — четвертьфинал ЧМ-2006.

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В статье: Олег Блохин Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Timothy (Павлодар)
05.11.2020 в 10:06
тем не менее конечно же поздравляю Олега Владимировича! На поле всегда пахал, не филонил и всегда был серьезной проблемой для защитников.
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Timothy (Павлодар)
05.11.2020 в 10:01
Блохин - один из главных претендентов на звание лучшего нападающего времен Советского Союза. Вот с эти я согласен. В постсоветское время (как, впрочем, если взять и советский период) на этом географическом пространстве Андрей Шевченко далеко впереди всех.
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Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 09:57
Пойду смахну с портрета Блохина пыль..
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storm_ua (Николаев)
05.11.2020 в 09:54
Как по мне на определённую долю лучше Шевы, как игрок. Характер и прочее то такое.
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balamyt (Boston)
05.11.2020 в 09:47
Олег Блохин ( наравне с Шевченко ) - футбольная Гордость Украины..
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Kela (Одесса)
05.11.2020 в 09:28
Мои поздравления футболисту Блохину!
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