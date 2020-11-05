Виват, король, виват! Сегодня Олегу Блохину исполняется 68 лет

Олег Владимирович Блохин родился 5 ноября 1952 года в Киеве. Советский и украинский нападающий, футбольный тренер, один из лучших футболистов в истории советского футбола.

Блохин – обладатель Золотого мяча (1975), мастер спорта международного класса СССР (1972), заслуженный мастер спорта СССР (1975), заслуженный тренер Украины (2005). В составе киевского "Динамо" он становился обладателем множества наград, в том числе Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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Он завершил карьеру футболиста в 1990 году в "Арисе" (Лимасол), перед этим он сезон поиграл в австрийском клубе "Форвертс". Сразу же начал тренерскую карьеру в футбольных клубах Греции, стоял у руля сборной Украины (2003-2007, 2011-2012). С Блохиным "сине-желтые" пришли к своему высшему достижению — четвертьфинал ЧМ-2006.