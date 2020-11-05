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Когда Шевченко и Ребров дали урок Барсе. 23 года легендарной победе Динамо над Барселоной

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(3 голосов)

Камня на камне не оставили киевляне от хозяев на Камп Ноу

Когда Шевченко и Ребров дали урок Барсе. 23 года легендарной победе Динамо над Барселоной
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Вчера, 4 ноября, "Динамо" Киев в Лиге Чемпионов уступило "Барселоне" 1:2. Не провал, как многие ждали, но поражение. А ведь были в истории "бело-синих" более приятные моменты, исторические победы и памятные события на всю жизнь.

В 1997 году команда Лобановского буквально уничтожила каталонцев на их поле. Это надо видеть.

Лига Чемпионов (групповой этап, 4-й тур)

"Барселона" (Испания) – "Динамо" – 0:4. "Камп Ноу" 52000.

Голы – Шевченко (9, 32, 44, с пенальти), Ребров (79).

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Бандеровець) (Одесса)
05.11.2020 в 13:04
хватит навталин из шкафа вынимать! Не живите прошлым
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0
-1
Зореслав (Киев)
05.11.2020 в 11:00
Куману повезло, что эта сладкая парочка вчера не играла, иначе все 3 выхода были бы забиты и опять 4 гола на своем поле как при Лобановском
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+3
0
dp_dp (Ukraine)
05.11.2020 в 13:23
Угу. Еще бы Леоненко с Блохиным на поле, и повторили бы подвиг Баварии! По факту-упорная борьба за ЛЕ, что тоже в общем не плохо.
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0
-1


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