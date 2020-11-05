Когда Шевченко и Ребров дали урок Барсе. 23 года легендарной победе Динамо над Барселоной
Камня на камне не оставили киевляне от хозяев на Камп Ноу
Вчера, 4 ноября,
В 1997 году команда Лобановского буквально уничтожила каталонцев на их поле. Это надо видеть.
Лига Чемпионов (групповой этап, 4-й тур)
"Барселона" (Испания) – "Динамо" – 0:4. "Камп Ноу" 52000.
Голы – Шевченко (9, 32, 44, с пенальти), Ребров (79).
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Комментарии (3)
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Бандеровець) (Одесса)
05.11.2020 в 13:04
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Зореслав (Киев)
05.11.2020 в 11:00
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dp_dp (Ukraine)
05.11.2020 в 13:23
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