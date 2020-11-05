Когда Шевченко и Ребров дали урок Барсе. 23 года легендарной победе Динамо над Барселоной

Вчера, 4 ноября, "Динамо" Киев в Лиге Чемпионов уступило "Барселоне" 1:2 . Не провал, как многие ждали, но поражение. А ведь были в истории "бело-синих" более приятные моменты, исторические победы и памятные события на всю жизнь.

В 1997 году команда Лобановского буквально уничтожила каталонцев на их поле. Это надо видеть.

Лига Чемпионов (групповой этап, 4-й тур)

"Барселона" (Испания) – "Динамо" – 0:4. "Камп Ноу" 52000.

Голы – Шевченко (9, 32, 44, с пенальти), Ребров (79).