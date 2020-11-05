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Зинченко и еще 5 спортсменов вошли в украинский список "Forbes 30 к 30"

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Зинченко и еще 5 спортсменов вошли в украинский список "Forbes 30 к 30"
Новина українською

Издание "Forbes Ukraine" представило рейтинг "30 к 30", в котором жюри выбирало самых успешных и перспективных украинцев.

В него входят 30 человек, не достигших 30-летнего возраста к 1 января 2021 года, которые выбирались из 75 кандидатов.

Из категории "спорт" в список журнала попали Александр Зинченко (футбол), Ярослава Магучих (легкая атлетика), Элина Свитолина (теннис), Александр "S1mple" Костылев (киберспорт), Жан Беленюк (борьба), Дарья Белодед (дзюдо).

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Элина Свитолина Жан Беленюк Ярослава Магучих Дарья Белодед Александр S1mple Костылев
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Источник:
Трибуна

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