Зинченко и еще 5 спортсменов вошли в украинский список "Forbes 30 к 30"
Издание "Forbes Ukraine" представило рейтинг "30 к 30", в котором жюри выбирало самых успешных и перспективных украинцев.
В него входят 30 человек, не достигших 30-летнего возраста к 1 января 2021 года, которые выбирались из 75 кандидатов.
Из категории "спорт" в список журнала попали
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Источник:Трибуна
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