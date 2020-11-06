Фиаско Зари в Лиге Европы, поражения лидеров Первой лиги. Главные новости за 5 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 ноября

Команда Виктора Скрипника уступила в своем третьем подряд матче в групповом раунде Лиги Европы. “Заря” была разгромлена на своем поле греческим “АЕКом” с Дмитрием Чигринским в составе. “АЕК” забил быстрый гол, а затем удвоил свое преимущество в первом тайме. После перерыва в ворота Шевченко влетел еще третий мяч, и только потом Кочергину удалось забить один гол в ответ. Однако сразу же после этого “Заря” снова пропустила. В итоге “АЕК” переиграл украинскую команду со счетом 4:1.

В другом матче группы G “Лестер” разгромил “Брагу” (4:0) и стал единоличным лидером после трех туров. Помимо “Лестера”, победы также одержали клубы АПЛ “Арсенал” и “Тоттенхэм”, а также “Рома”, “Наполи”, “Вильярреал” и “Байер”. Неожиданным результатом закончился матч “Милана” с “Лиллем”. “Россонери” разгромно уступили сопернику 0:3, впервые проиграв с марта. Со всеми результатами игрового дня вы можете ознакомиться в разделе Лиги Европы ►► .

Лидеры Первой лиги проиграли в одном туре

Вчера в Первой лиге были сыграны все матчи 11-го тура. В один день потеряли очки все три лидирующие команды. “Верес” сыграл вничью с “Металлист 1925”, “Черноморец” проиграл “Агробизнесу” (0:1), а “Горняк-Спорт” был разгромлен “Волынью” 0:3. Одесская команда остается на первом месте, но по потерянным очкам уступает “Вересу”, который сыграл на два матча меньше.

УЕФА предложил ФИФА внести исправления в правила, чтобы позволить судьям самостоятельно принимать решения относительно игры рукой. Инициатива исходит от президента УЕФА Александера Чеферина. “Дух игры должен всегда сохраняться. Я думаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует обдумать”, – сказал Чеферин.

Нестабильная игра и результаты “Манчестер Юнайтед” вынудили боссов клуба задуматься о смене главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Как информирует Manchester Evening News, “Юнайтед” связался с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, чтобы разузнать, готов ли он возглавить МЮ. Как и ранее, Почеттино дал утвердительный ответ. После поражения от “Башакшехира” в Лиге чемпионов Сульшер не был уволен, но он может лишиться своей работы в случае поражения “Эвертону” в матче АПЛ в субботу.