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Третий провал Зари, правило игры рукой и Почеттино в МЮ? Главные новости за 5 ноября. Аудио

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Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Третий провал Зари, правило игры рукой и Почеттино в МЮ? Главные новости за 5 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеФиаско Зари в Лиге Европы, поражения лидеров Первой лиги. Главные новости за 5 ноября

Очередная беззубая капитуляция команды Виктора Скрипника, а также остальные результаты матчей четверга, но и это не все наши новости на сегодня. Лидеры Первой лиги теряют зачетные пункты, УЕФА предлагает ФИФА внести изменения в правила, а "Манчестер Юнайтед" может сменить менеджера уже на этих выходных. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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