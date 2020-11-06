Третий провал Зари, правило игры рукой и Почеттино в МЮ? Главные новости за 5 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Очередная беззубая капитуляция команды Виктора Скрипника, а также остальные результаты матчей четверга, но и это не все наши новости на сегодня. Лидеры Первой лиги теряют зачетные пункты, УЕФА предлагает ФИФА внести изменения в правила, а "Манчестер Юнайтед" может сменить менеджера уже на этих выходных. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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