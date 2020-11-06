Печальный юбилей. Скрипник провел 50-й матч у руля Зари

Матч Лиги Европы против АЕКа (1:4) оказался 50-м для Виктора Скрипника как главного тренера "Зари".

Напомним, что специалист возглавил команду в июле 2019-го. За это время "Заря" выиграла 22 матча, 13 раз сыграла вничью и 15 раз уступила. Также луганчане выиграли бронзу чепионата Украины.

В воскресенье, в следующем матче луганская команда сыграет против "Ворсклы" в УПЛ.