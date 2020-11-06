Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Парфенов рассказал о том, как мог перейти в "Динамо" Киев в 1998-м.

- Предложение перейти в "Спартак" сделал лично Романцев?

- Нет. Вице-президент клуба Григорий Есауленко. Он дружил с Леонидом Буряком, который тренировал тогда "Черноморец". А до этого у меня в Киеве состоялась встреча с президентом "Динамо" Григорием Суркисом. Часа три он уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага. Но у меня уже была цель - "Спартак". А вечером звонок Есауленко - приезжай.

- С Суркисом вы общались три часа. Сколько же длилась первая встреча с Романцевым?

- Минуты три, не больше. "Хочешь в "Спартаке" играть?" - спросил Олег Иванович, едва я переступил порог офиса в Коптельском переулке. "Хочу", - отвечаю. "Тогда давай!" И протянул контракт.