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Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага

Общие новости
(2 голосов)

Но уже была цель - Спартак

Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага
Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Парфенов рассказал о том, как мог перейти в "Динамо" Киев в 1998-м.

- Предложение перейти в "Спартак" сделал лично Романцев?

- Нет. Вице-президент клуба Григорий Есауленко. Он дружил с Леонидом Буряком, который тренировал тогда "Черноморец". А до этого у меня в Киеве состоялась встреча с президентом "Динамо" Григорием Суркисом. Часа три он уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага. Но у меня уже была цель - "Спартак". А вечером звонок Есауленко - приезжай.

- С Суркисом вы общались три часа. Сколько же длилась первая встреча с Романцевым?

- Минуты три, не больше. "Хочешь в "Спартаке" играть?" - спросил Олег Иванович, едва я переступил порог офиса в Коптельском переулке. "Хочу", - отвечаю. "Тогда давай!" И протянул контракт.

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В статье: Григорий Суркис Дмитрий Парфенов Динамо (Киев)
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (4)
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zabo44
06.11.2020 в 12:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Исследователь
06.11.2020 в 11:57
Я думаю Суркисы много не потеряли
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+1
0
Джмиль (Запорожье)
06.11.2020 в 11:40
Времена были другие... И в сборную звали. Но он уже давно перекрасился в триколор, там живёт и работает, соответственно платит налоги...
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
06.11.2020 в 11:27
Лыжный бы затаптал.
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