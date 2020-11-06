Дуглас: Помню фото со мной, Шаховым и Коноплянкой. Они написали на повязке No to racism
Это было абсолютно нормально в нашей команде. Все знают, какой была атмосфера в "Днепре"
Игрок СК "Днепр-1" и бывший защитник
- Последним, с кем я общался из того "Днепра", был Ротань. Он пригласил меня поужинать. Я за ним слежу. Знаю, что он уже тренер сборной Украины U-21. Уверен, он будет классным тренером. Ротань – очень хороший человек.
С Коноплянкой постоянно шутили, когда играли вместе. Я над ним, он надо мной. Постоянно было весело. Когда наши пути разошлись – больше не общались.
Помню фото Коноплянки со спящим мной. Мы ехали в автобусе, по-моему, в Крым. Спать было невозможно, потому что там был Коноплянка. Если ты уснул во время поездки – жди какой-то шутки от Коноплянки. Но после этого фото я уже ничего не боялся, спал спокойно.
Помню еще фото со мной, Шаховым и Коноплянкой. Они написали на повязке No to racism и сфотографировались со мной. Это было абсолютно нормально в нашей команде. Все знают, какой была атмосфера в "Днепре", – сказал Дуглас.
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