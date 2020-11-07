Победа Колоса, потеря сборной, новый лидер АПЛ. Главные новости за 6 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6 ноября

Девятый тур чемпионата Украины открывал поединок "Днепра-1" с "Колосом". В первом тайме подопечные Йовичевича довольно часто угрожали воротам коваливцев, однако надежно играл голкипер Волынец, а на 25-й минуте арбитр после подсказки ВАР назначил пенальти в пользу "Колоса", который реализовал Селезнев. После перерыва после ошибки Тейлора преимущество гостей закрепил Смирный. Благодаря добытым очкам "Колос" догнал "Ворсклу", которая занимает третье место. Однако команда Максимова в этом туре еще сыграет с "Зарей".

Сразу после игры с "Зарей" АЕК отправился в Грецию, где сдал тесты на COVID-19. В четырех игроков, среди которых украинский полузащитник Евгений Шахов, они оказались положительными. Инфицированные сразу же были изолированы, а тренировки в АЕКе отменены. Напомним, что Шахов был вызван Андреем Шевченко на ноябрьский сбор национальной команды Украины. До сих пор неизвестно, успеют ли вылечиться до матчей со Швейцарией и Германией динамовцы Бущан, Караваев, Миколенко и Шапаренко, также COVID ранее был выявлен у Богдана Михайличенко.

В состав Швейцарии вернулись Аканджи ("Боруссия" Дортмунд), Штеффен ("Вольфсбург") и Эмболо ("Боруссия" Менхенгладбах). Игра Швейцария - Украина состоится 17 ноября в Люцерне. Йоахим Лев вызвал 29 игроков, в списке два дебютанта - Одухай из "Аугсбурга" и Макс из ПСВ. Указывается, что основа (Нойер, Гинтер, Гнабри, Кроос, Сане, Киммих, Вернер) не будет участвовать в товарищеской игре с Чехией, а готовиться непосредственно к встрече с Украины 14-го ноября в Лейпциге. Немецкий список здесь >>.

После поражения от "Боруссии" и побед конкурентов донецкий "Шахтер" в рейтинге клубов УЕФА потерял одну позицию. Сейчас горняки делят 16-ю строчку с "Порту", ​​при этом команду Каштру обошел "Челси". "Динамо" благодаря поражениям "Аталанты" и ЦСКА осталось на 31-м месте. Без изменений и рейтинг "Зари" - луганчане сотые.

Конечно, он ситуативный, но и не исключено, что останется таковым после всего восьмого тура. В первом матче раунда "Саутгемптон" принимал "Ньюкасл". Святые победили 2:0 благодаря голам Че Адамса и Армстронга, благодаря чему догнали "Ливерпуль" по очкам и опередили красных по дополнительным показателям. Команда Клоппа, напомним, в этом туре играет с "Манчестер Сити", "Лестер", который может обойти "Саутгемптон", сыграет с "Вулверхэмптоном", "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Вест Бромвичем".

"Сассуоло" мог подвинуть "Милан" с первой строчки в Серии А, но для этого нужно было победить "Удинезе". Команда де Дзерби сыграла в сухую ничью. Впрочем, "Сассуоло" продолжил свою серию без поражений с начала сезона уже к семи матчам (4 победы, 3 ничьих). По итогам тура его могут догнать "Аталанта" и "Ювентус".

В текущем чемпионате Англии манкунианцы занимают 15-е место. Конечно, это не может устраивать руководство клуба, поэтому оно начало искать замену для Сульшера. По данным авторитетного ESPN, МЮ связывался с тренером "Лейпцига" Юлианом Нагельсманном. Тот, напомним, возглавил "Хоффенхайм" в 28-летнем возрасте, спас от вылета и вывел в Лигу Чемпионов. Прошлый сезон вместе с "Лейпцигом" он завершил на третьем месте.