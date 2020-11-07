Ведущий и директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов заразился коронавирусом.

Об этом журналист лично сообщил в своём Instagram: "Только что мне на почту пришел результат теста, новость не очень хорошая. Я получил анализ – у меня ковид. Тем не менее, новый выпуск Великого футбол выйдет, кто-то вынужден будет меня подменить".