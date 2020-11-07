У Денисова – коронавирус, Великий футбол проведёт другой ведущий
Об этом сообщил сам журналист
Ведущий и директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов заразился коронавирусом.
Об этом журналист лично сообщил в своём Instagram: "Только что мне на почту пришел результат теста, новость не очень хорошая. Я получил анализ – у меня ковид. Тем не менее, новый выпуск Великого футбол выйдет, кто-то вынужден будет меня подменить".
Ранее переболел COVID-19 также и второй ведущий "Великого футбола" Вячеслав Шевчук.
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
07.11.2020 в 16:08
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+3
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недалековідКиева (Біла Церква)
07.11.2020 в 15:49
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