Умер отец Александра Шовковского

Сердце отца легендарного вратаря "Динамо" и ассистента главного тренера сборной Украины Александра Шовковского перестало биться 6 ноября. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Родители Александра Шовковского познакомились в Киеве во время работы в одной из строительных компаний. До переезда в столицу Владимир Станиславович учился в Дрогобычском пединституте и проходил службу в армии. Вместе с женой воспитал сына, который навсегда вписал свою фамилию в историю украинского футбола.

"С безграничной грустью, как и все киевские динамовцы, я воспринял трагическую весть о преждевременной смерти отца легендарного вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского - Владимира Станиславовича.

Ушел из жизни прекрасный человек с искренней и доброй душой. Покинул этот мир отец, воспитавший порядочного и благородного, открытую и приятного человека, настоящего патриота нашей страны, а также - талантливого футболиста, который принес Украине немало ярких побед.

От имени нашего клуба и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования семье Шовковских по поводу невосполнимой утраты - смерти близкого человека.

Никакие слова не утешат того, кто потерял родного человека. Светлая память о Владимире Станиславовича навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал. " - обратился в письме Игорь Суркис.

Бывший голкипер вчера опубликовал на своей странице в Инстаграм траурное фото, однако подробностей не написал.